Ritchie se apresenta no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

Se você não tem programa para o Dia dos Pais se liga nessa. O cantor, compositor e instrumentista Ritchie faz apresentação única no Espaço Unimed no domingo, 13 de agosto.

Nascido em Londres, Inglaterra, Richard David Court (nome real do cara) leva para a casa da zona oeste paulistana, o show “A Vida Tem Dessas Coisas-40 Anos de Menina Veneno”. Considerado um dos nomes seminais do rock oitentista brasuca, o inglês comemora cinquenta anos de carreira e quarenta do lançamento do álbum que trouxe inúmeros hits e o transformaram num fenômeno. Ritchie teve várias canções executadas maciçamente nas rádios e TVs, além de presença constante nos programas de auditório da época.

No show, além das canções que constam no nome do show, “A Vida Tem Dessas Coisas” e “Menina Veneno”, o cantor não deixará de fora os sucessos da carreira. Além disso, ele emplacou diversas músicas nas novelas da Globo, e fará a alegria dos saudosistas cantando, entre outras, “Casanova” (Champagne), “A Mulher Invisível” (Corpo a corpo), “Shy Moon” (Um sonho a mais), “Só Pra o Vento” (A gata comeu), “Coisas do Coração” (Roque Santeiro), “Transas” (Roda de fogo), “À Sombra da Partida” (Vale Tudo), “Um Homem em Volta do Mundo” (Cara e coroa) e “Fala” (A Favorita).

SERVIÇO

Ritchie

Show: A Vida Tem Dessas Coisas – 40 anos de Menina Veneno

Dia 13 de agosto – 20 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 765 – Barra Funda

Classificação: 14 anos

Inf: https://espacounimed.com.br/838-ritchie