Brasil Game Show acontecerá em São Paulo

Foto: Divulgação

O maior evento geek/gamer/nerd do país chega à 14ª edição

Desde o anúncio da venda do primeiro lote de ingressos em abril a Brasil Game Show 2023 (BGS) tem mexido com a comunidade geek deixando a galera entusiasmada. A edição deste ano rola de 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, prometendo quebrar recorde de público.

Em 2022 a BGS recebeu centenas de expectadores, ávidos por novidades depois do terrível isolamento imposto pela pandemia.

Nesta 14ª edição não faltam surpresas trazendo muita coisa legal do universo gamer e de eletrônicos. De acordo com Marcelo Tavares, criador e CEO da BGS, o evento “ressalta sua importância para a comunidade gamer e projeta uma grande festa”.

“A cada edição, a BGS recebe os feedbacks da comunidade e trabalha para ampliar seu leque de novidades, marcas participantes e, claro, de jogos. Em 2022 voltávamos de um hiato de mais de mil dias e ainda assim recebemos mais de 327 mil pessoas. Em 2023, chegaremos com força total para oferecer aos visitantes um evento inesquecível”.

Como são cinco dias de BGS várias coisas acontecem simultaneamente nos inúmeros pavilhões do Expo Center Norte entre painéis, concurso de cosplay, shows e encontro com artistas renomados do mundo dos games.

Entre os convidados deste ano estão confirmados os dubladores do game do Super Mário Bros. Os fãs poderão encontrar com os lendários Charles Martinet, dublador de Mário, Luig e Warjo, Samantha Kelly que empresta a voz para a Princesa Peach e Toad e o não menos lendário Kenny James, a voz do Browser.

Além do encontro com os fãs eles serão jurados do concurso de cosplay.

Para Marcelo Tavares, reunir o trio pela primeira vez no Brasil é emocionante, destacando também a importância desses personagens para as mais diversas gerações de gamers.

“Os jogos do Mario estão presentes na vida de inúmeros jogadores desde a década de 1980 e seguem conquistando novos fãs a cada lançamento. Ter as vozes de tantos personagens icônicos no evento é um orgulho indescritível”, atesta o CEO da Brasil Game Show.

“Os jogos do Mario são adorados pelos brasileiros e nessa edição da BGS planejamos uma grande celebração à franquia. As vindas da Samantha e do Kenny certamente vão abrilhantar ainda mais o evento e o público terá uma oportunidade incrível de encontrar os três artistas em sessões de Meet & Greet, nos concursos de cosplay, na abertura do evento e em painéis do BGS Talks. Vai ser inesquecível!”, conclui Marcelo Tavares.

SERVIÇO

Brasil Game Show 2023

De 11 a 15 de outubro

O primeiro dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote

Onde: Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo

Horário: das 13h às 21h

Inf e vendas: https://www.brasilgameshow.com.br/