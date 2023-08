A tristeza imposta pelo Alzheimer

Foto: Divulgação

“Pra Você Lembrar de mim” tem a doença como foco central

Em cartaz no Teatro União Cultural, zona central de São Paulo, o espetáculo “Pra Você Lembrar de Mim” traz texto assinado por Regiana Antonini e direção do conceituado Elias Andreato.

No palco Eduardo Martini e Carina Sacchelli interpretam pai e filha sendo que a doença acomete o primeiro mostrando “aos poucos a inversão de papéis de cuidado e cuidador”.

A Doença de Alzheimer (DA) é “degenerativa e progressiva causando atrofia no cérebro, levando à demência em pacientes, normalmente mais idosos”.

Eduardo Martini vive o papel com intensidade e conhecimento do Alzheimer, uma vez que a enfermidade acometeu seu próprio pai.

“Além de levar esta experiência pessoal para o palco, no papel de pai, eu também me solidarizo com as famílias, já que convivi com a doença por cinco anos”, diz Martini.

Carina Sacchelli acrescenta que é “sabido que o paciente com este tipo de demência sofre”.

Segundo a atriz “validarmos as angústias e preocupações dos familiares desse paciente é algo necessário e justo. Eles são as vítimas ocultas da doença, pois também são afetados por ela, mas diferente do doente, estão totalmente conscientes sobre a gravidade da doença”.

“Pra Você Lembrar de Mim” fica em cartaz no Teatro União Cultural até 15 de setembro com sessões às quintas e sextas-feiras.

SERVIÇO

Pra Você Lembrar de Mim

Texto: Regiana Antonini

Direção e cenografia: Elias Andreato

Com Carina Sacchelli e Eduardo Martini

Duração: 60 minutos

Classificação: 12 anos

Temporada até 15 de setembro

Quintas e sextas-feiras – 20 horas

Ingressos: a partir de R$ 20,00

Teatro União Cultural

Rua Mário Amaral, 209 – Paraíso

Tel: 3885-2242

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/79449/d/209116/s/1410913