Cavalinha, drenagem natural

Foto: Reprodução Internet

A cavalinha é uma planta medicinal utilizada como remédio caseiro para combater a retenção de líquidos, ajudar no emagrecimento e fortalecer os ossos. O chá de cavalinha tem ação anti-inflamatória e diurética, sendo também muito usado no tratamento de pedra nos rins e infecções urinárias.

O chá de cavalinha, preparado com o talo seco, é a forma mais utilizada para consumir a planta, que pode ser encontrada em lojas de produtos naturais e algumas farmácias de manipulação. Outra forma de usar a cavalinha é na forma de cápsulas. Embora tenha diversos benefícios para a saúde, o uso da cavalinha também pode causar vários efeitos colaterais. Por isso, seu uso deve ser sempre feito com orientação de um médico ou outro profissional de saúde com experiência no uso de plantas medicinais.