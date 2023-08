Luiza Possi no Blue Note SP

Foto: Leandro Anhelli

No próximo dia 16 de agosto a cantora Luiza Possi sobe ao palco do Blue Note SP para duas sessões: a primeira às 20 horas e a segunda às 22h30. A carioca mostra na casa da zona central paulistana o show “Encontros com Luiza Possi” prometendo uma noite intimista e com muita emoção.

Filha de Zizi Possi e Liber Gadelha a cantora está comemorando 21 anos de carreira e não poderia seguir outro caminho se não a música. A estreia discográfica aconteceu em 2002 com “Eu Sou Assim” e, dentre seus álbuns, destacam-se “Escuta” (2006), “Bons Ventos Sempre Chegam” (2009) e “Sobre Amor e o Tempo” (2013).

Além da música Luiza já realizou outros trabalhos na TV como apresentadora do “Jovens Tardes”, na Globo de 2003 a 2004 e como jurada do “Ídolos”, do SBT, em 2010.

Dentre as inúmeras prêmiações que recebeu está o de melhor cantora em 2006 no Prêmio TIM de Música.

No Blue Note a carioca fará um apanhado dessas duas décadas de trajetória e não deve deixar de fora canções emblemáticas como “Além do Arco-íris (Over the Rainbow)”, “Pra Te Lembrar”, “Ainda É Tudo Seu”, “Tudo Certo”, “Sou Mulher” e “Só Seu”.

SERVIÇO

Luiza Possi

Show: Encontros com Luiza Possi

Dia 16 de agosto – às 20 horas e às 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Conjunto Nacional

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/luiza-possi-bluenote/