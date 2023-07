Lembranças de outra vida não vivida

Foto: Divulgação

Pedro Cardoso mostra os prazeres da vida antes do nascimento

Em cartaz no Teatro MorumbiShopping a comédia “O Recém Nascido” é escrita, dirigida e protagonizada por Pedro Cardoso. O eterno Agostinho de, “A Grande Família” faz sua estreia no stand up com um texto pra lá de divertido, arrancando gargalhadas aos montes.

Cardoso se questiona e instiga a plateia a buscar lembranças anteriores ao nascimento. Não há ser humano que possa se lembrar disso. Porém o ator e humorista guarda na memória todos os detalhes do “nascimento e da infância”.

Na segurança do útero materno só tranquilidade com silêncio, sossego e, até serviço de quarto.

Aqui fora só “barulho, bagunça e bando de ladrões”

Cardoso se sente um exilado do útero materno. Contudo, “se viver não tem remédio, temos ao menos o consolo da comédia”.

O Recém Nascido fica em cartaz no Teatro MorumbiShopping até 30 de setembro, com sessões somente aos sábados.

SERVIÇO

O Recém Nascido

Texto e atuação: Pedro Cardoso



Direção: Pedro Cardoso



Figurino: Giovanna Moretto



Produção e direção técnica: Hernane Cardoso

Sessões aos sábados: 22 horas

Classificação: 12 anos

Teatro MorumbiShopping

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Jardim das Acacias, São Paulo

Inf: https://teatromorumbishopping.com.br/pedro-cardoso-2/