Zezé di Camargo e Luciano em São Paulo

Foto: Divulgação

No próximo dia 4 de agosto Zezé Di Camargo e Luciano realizam apresentação única no Espaço Unimed. Figurando entre as duplas mais queridas do Brasil os goianos fazem show dentro da turnê comemorativa “30 Anos – É o Amor”.

Como deu pra sacar os irmãos sobem ao palco da zona oeste paulistana celebrando o sucesso da canção que é atemporal e, desde seu lançamento no começo dos anos 90, ultrapassou a barreira das AM/FM, dos elevadores e chegou ao outro lado do planeta. “É o amor” tem números impressionantes: são mais de 70 regravações, até em russo e hebraico, com 1 bilhão de execuções em várias mídias.

A canção recebeu interpretações de artistas de diversos gêneros, entre eles, Fábio Jr. Raça Negra, Leonardo e Maria Bethânia. Um espetáculo que traz superprodução com telões de LED de alta definição, luz e som de prima, fazendo uma viagem no tempo, resgatando os grandes sucessos dos irmãos nessas mais de três décadas.

“Vamos começar com “Saudade Bandida”, pois, como dizem, faz parte da playlist dos fãs raiz. Teremos aquelas canções que não necessariamente foram trabalhadas nas rádios, de 1991 para cá, mas que o público gosta, sempre cantou e pediu nos shows’, adianta Luciano.

“O público poderá contemplar um pedacinho de cada época da dupla, durante toda a sua trajetória. Vai ser uma apresentação especial para os paulistas, que sempre nos recebem muito bem“, conclui Zezé Di Camargo.

SERVIÇO

Zezé Di Camargo e Luciano

Dia 4 de agosto – 22 horas

Onde: Espaço Unimed

Classificação: 14 anos

Endereço: Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda

Inf: https://espacounimed.com.br/843-zeze-di-camargo-e-luciano