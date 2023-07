Tributo ao Led Zeppelin no Blue Note SP

Foto: Valentina Boratto

No dia 9 de agosto o Blue Note SP recebe o Led Zeppelin Experience Brazil em apresentação única. O show organizado pela Rádio Kiss FM reverencia os britânicos do Led Zeppelin, uma das maiores bandas do rock de todos os tempos.

Mais que uma homenagem aos criadores de clássicos como “Stairway To Heaven” e “All My Love” o quarteto surgido em São Paulo faz uma viagem no tempo, indo além da sonoridade, caprichando também na indumentária.

Integrado por Ícaro Gatti (vocal), Diego Amorim (guitarra), Vitor Munhoz (baixo/teclados) e Kique Rodrigues (bateria) o grupo já tocou em vários estados do Brasil, entre eles, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais, totalizando mais de 80 shows.

No repertório desta apresentação no Blue Note SP os caras, além das já citadas, não devem deixar de fora “Black Dog”, “Whole Lotta Love”, “Since I’ve Been Loving You”, “Going To California”, “Immigrant Song”, “Rock and Roll”, “Moby Dick” e “No Quarter”.

SERVIÇO

Led Zeppelin Experience Brazil

Dia 9 de agosto – 20 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Conj. Nacional.

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 45,00

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/led-zeppelin-experience-brazil/