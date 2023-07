Nany People canta clássicos da MPB

Foto: Igor Mota

A artista faz apresentação única neste sábado no Teatro Bravos

Com quase trinta anos de carreira Nany People já atuou em vários segmentos da arte. Desde que começou como repórter do extinto programa “Comando da Madrugada”, da Rede Manchete, em 1997 até o posto de jurada no “Caldeirão do Mion”, na Rede Globo, onde trabalha atualmente a mineira já fez de tudo.

Atriz, humorista, apresentadora, entre tantas coisas. Mas um lado que Nany começa a explorar com mais ênfase será mostrado nesta sexta-feira, 28 de julho, no Teatro Bravos, zona oeste de São Paulo.

Além de todos os atributos acima a artista também canta muito bem. O lado intérprete da mineira ficou evidente após sua participação no “PopStar”, também da Globo, em 2019.

Desde então, ela tem levado ao palco o show “Nany é Pop, o Musical” no qual “fala e canta o amor em suas possibilidades”.

O espetáculo aborda o “amor romântico, passional, a dor de cotovelo ou a “catraca livre” intercalando textos e músicas, num espetáculo divertido, interativo e cheio de boa música”.

Sem medo de ser feliz, Nany abusa da dor de cotovelo, indo do sertanejo à MPB em canções que têm em comum o amor como tema.

Entre outras, estão no repertório “Evidências” (Chitãozinho & Xororó), “Coração de Papel” (Sérgio Reis), “Esqueça” (Roberto Carlos), “Os Amantes” (Luiz Ayrão) e “Sob Medida” (Chico Buarque).

Serviço

Nany é Pop – O musical

Texto, direção e interpretação: Nany People

Direção musical: Ricardo Severo

Iluminação: Ronny Vieira

Artes e design: Marcos Guimarães

Gênero: comédia musical

Classificação: 12 anos

Duração: 100 min.

Dia: 28 de julho, sexta-feira, 21h.

Ingressos: entre R$ 40 e R$ 100

Ingressos Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/84385