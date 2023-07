Melhoramentos realiza manejo da floresta

No período de 2019 a 2021 a Melhoramentos removeu mais que o dobro de carbono da atmosfera por meio de suas florestas

A Melhoramentos – companhia de capital aberto que controla empresas do setor editorial, negócios de base florestal renovável e imobiliário – está realizando a colheita de madeira em sua fazenda Florestal, localizada em Caieiras.

O manejo florestal é realizado sob os padrões da FSC® (Forest Stewardship Council®). A empresa possui a certificação FSC desde 2011 – Código de Licença: FSC-C102403, o que garante as práticas de gestão responsável e o uso racional das florestas, buscando manter em equilíbrio os interesses econômicos, sociais e ambientais.

A Melhoramentos mantém 79 milhões de m2 de áreas de florestas dedicadas à preservação, o que representa mais de 50% dos 148 milhões de m2 de suas propriedades localizadas ao redor de São Paulo (Caieiras, Cajamar e Bragança Paulista) e no Sul de Minas (Camanducaia). Também do total das áreas nativas, 37,4 milhões de m2 são classificados como Florestas de Alto Valor de Conservação (FAVC).

As florestas contribuem para a remoção de carbono da atmosfera. No período de 2019 a 2021 a Melhoramentos removeu mais que o dobro de carbono da atmosfera por meio de suas florestas (remoção de 37.025 tCO2e.), do que emitiu pelas suas operações.

Após a realização desta colheita, será realizado o reflorestamento da área. Nesta fase, especialistas da empresa acompanham o desenvolvimento da floresta assegurando o desenvolvimento saudável de novas árvores. Em cerca de seis meses, já será possível ver árvores de cerca de 2 metros de altura. O ciclo previsto de crescimento até uma nova colheita do eucalipto é de cerca de sete anos.

Conforme dados da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), a partir do plantio de espécies, como eucalipto e pinus, se origina a celulose, utilizada para fabricação de mais de 5.000 itens. Além dos conhecidos cadernos, livros, papéis higiênicos e embalagens de papel, o setor tem investido em ciência e inovação para ampliar os usos da celulose por produtos de origem renovável. Hoje a matéria-prima é usada em uma série de produtos e materiais que estão presentes no dia a dia das pessoas, desde roupas até medicamentos e cosméticos.

A Melhoramentos possui em seu DNA o compromisso com a preservação do meio ambiente, o que se comprova por meio das suas ações ambientais e sociais, listadas no seu último relatório de sustentabilidade disponível em seu site www.melhoramentos.com.br .

Serviço:

A empresa disponibiliza canais de comunicação direta para que a comunidade possa tirar qualquer dúvida ou enviar sugestões, por meio do telefone (11) 4442-7080 ou e-mail ouvidoria@melhoramentos.com.br .