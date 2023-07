Situação comum de ser flagrada, os espertinhos que acham que tudo podem, em algum momento devem pagar pelo erro. Nesse caso, veio em forma de aviso, mas poderia ter sido como punição oficial por algum agente de trânsito. O mais interessante é a mensagem deixada no cartaz colocado no vidro do carro que chama atenção para a atitude de pessoas que desrespeitam o espaço dos outros. A quem interessar possa, ainda dá tempo de ser mais humano e decente até por quê, deficiência de caráter não é contemplada pela legislação e o velho jargão de “é só um minutinho” não cola! Fica a dica!