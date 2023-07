Barbatuques no Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping

Foto: Divulgação

Grupo paulistano faz apresentação única no dia 30 de julho

A apresentação do Barbatuques dentro do Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping é ótima dica para todas as gerações. Referência internacional em música corporal, a companhia sobe ao palco da zona sul de São Paulo com o espetáculo “Tum Pá 10 anos”.

Criado em 2012 “Tum Pá” nasceu como show, para em seguida ser lançado em box CD/DVD, se tornando enorme sucesso entre baixinhos e altinhos. As canções de “Tum Pá”, assim como as demais da Barbatuques convidam para transformar o corpo numa “ferramenta acessível e infinita de sons, que podem produzir música”.

Despertam a escuta e busca pelos sons do mundo através do corpo, criando ruídos, timbres, assobios e jogos rítmicos numa incrível jornada musical que brinca com o corpo, dos pés à cabeça.

Surgido em São Paulo, em 1995, o Barbatuques “desenvolveu ao longo de sua trajetória uma abordagem única da música corporal através de suas composições, técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos”.

Nesses quase trinta anos de trajetória com uma maneira inovadora de fazer música explorando inúmeras “possibilidades de extrair sons do corpo, ganhando reconhecimento e atuando tanto no meio artístico, quanto educacional, criaram espetáculos musicais, além de gravarem álbuns, e realizarem treinamentos e oficinas os quais já foram levados a mais de 20 países”.

Ao longo da carreira lançaram cinco CDs e marcaram presença em eventos gigantescos como a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos no Rio, em 2016 e da Copa do Mundo da África, em 2010 e no evento oficial da FIFA em Johanesburgo para o anúncio da Copa do Mundo no Brasil de 2014.

Serviço

Barbatuques – “Tum Pá 10 Anos”

Local: Teatro MorumbiShopping – Av. Roque Petroni Junior, 1.089 | São Paulo – São Paulo

Dia e horário: 30 de julho, domingo, às 15 horas

Ingressos com desconto no Ingressos Kids: R$ 40,00. Ingressos no teatro: R$ 80,00

Classificação: Livre

Informações adicionais: Crianças de até 2 anos e 11 meses, no colo dos pais, não pagam ingresso;

Vendas online: https://ingressoskids.com.br/barbatuques-em-tum-pa-10-anos-no-teatro-morumbishopping