Mulher de fases e as fases da mulher

Foto: Heloisa Bortz

Espetáculo com Angela Dippe aborda os diferentes períodos das mulheres com irreverência

Escrito, dirigido e protagonizado por Angela Dippe, “Da Puberdade à Menopausa” é um divertido espetáculo o qual aborda as diferentes fases das mulheres. Aos 61 anos, Dippe a inesquecível Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, garante que o texto “se comunica com todas as faixas etárias”.

“Escrevi a peça em dez dias, mas reunindo ideias anotadas ao longo de anos. O título diz tudo, é da puberdade à menopausa. Todas as mulheres se identificam”, atesta a atriz e diretora. A gaúcha de São Borja reforça que homens também se divertem.

“Homens se relacionam com mulheres, então as situações que aparecem na peça dizem respeito a eles”, diz.

Em pouco mais de uma hora, com “tintas autobiográficas e muito humor, o espetáculo mistura stand-up comedy e palestra”, em que Angela dá seu relato desenvolvendo temas complexos, entre eles, relacionamentos amorosos, padrão de beleza, cultura do patriarcado, machismo, sexo na maturidade e etarismo.

A comédia é uma abordagem pessoal da atriz, mas “embasada em informações científicas e históricas, sempre com muita irreverência e desmistificando temas que ainda hoje podem soar como tabus”.

“Da Puberdade à Menopausa” terá apenas quatro sessões no Teatro J. Safra acontecendo todas às quintas-feiras de agosto.

SERVIÇO

Texto, Direção e Interpretação: Angela Dippe

Duração: 75 minutos

Recomendação: 14 anos

Gênero: Comédia

Temporada: de 10 a 31 de agosto, quintas-feiras, às 21h30

Dias: 10, 17, 24 e 31 de agosto

Ingressos: de R$ 35 a R$ 100

Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/angela-dippe/?affiliate=JSA

Teatro J. Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Capacidade da casa: 627 lugares

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento:

Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00