Teatro Bradesco recebe Roberto Frejat em show acústico

Foto: Leo Aversa

Considerado um dos grandes nomes do rock nacional, Roberto Frejat faz apresentação única no Teatro Bradesco no próximo dia 9 de agosto. O cantor, compositor e instrumentista carioca chega à casa de espetáculos da zona oeste paulistana com o novo show “Frejat Trio Eletro Acústico”.

Verdadeiro hit maker, tanto no Barão Vermelho quanto em carreira solo, o músico vem com uma proposta diferente dando às suas canções novas roupagens, usando somente violões e guitarras.

Nesta empreitada Roberto Frejat é ladeado pelo filho Rafael (violões/teclados) e Maurício Almeida (guitarra) e, juntos, criaram arranjos incríveis para clássicos como “Amor Pra Recomeçar”, “Segredos”, “Flores do Mal”, “Por Você” e “Meus Bons Amigos”, do Barão Vermelho, além de “Boomerangue Blues”, de Renato Russo (1960-1996).

Também estão no set list obras-primas, entre elas, “Fadas”, homenagem a Luiz Melodia (1951-2017) e “Poema”, eternizada na voz de Ney Matogrosso.

“O repertório de Frejat Trio Eletro Acústico tem composições minhas, desses meus 40 anos de carreira, mas foram Rafael e Maurício que criaram essas novas possibilidades. Foi um trabalho longo, porque testamos vários caminhos”, entrega Roberto Frejat.

SERVIÇO

Frejat Trio Eletro Acústico

Dia: 9 de agosto – 21 horas

Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 – Shopping Bourbon – Perdizes

Livre

Ingressos a partir de R$ 80,00

Duração: 100 minutos

Inf: https://tinyurl.com/u4p7wdy7