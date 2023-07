Vereadores aprovam PLC do prefeito Lagoinha que cria 200 cargos sem concurso público

Foto: Divulgação

Fonte: Jornal de Caieiras

Na manhã desta segunda-feira (17), a Câmara de Vereadores do município de Caieiras, aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC n.º 010/2023), de autoria do prefeito Gilmar Soares Vicente (Lagoinha), que visa a criação de 200 cargos para contratação sem concurso público.

Foram oito votos a favor: Fabrício Calandrini, Alemão da Barroca, Dr. Panelli, Eudes, Juninho, Lagoinha Josi, Micael e Zefinha. Uma abstenção: Birruga e um voto contrário: Josie Dártora.

Dentre as contratações, existe a criação de oito cargos de “Assessor Especial Interno” com salário de R$ 14.000,00. Esse tipo de cargo não atende ao interesse público, conforme indica a PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça). Desse modo, esse PLC é uma ação contrária às decisões do Tribunal de Justiça e às ações do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo.