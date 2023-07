Prefeito de Caieiras quer passar por cima da Lei

Contrariando as decisões do TJ e ações do Procurador Geral, Lagoínha quer criar 200 cargos sem concurso

Por Hermano Leitão

Prefeito envia para Câmara Projeto de Lei Complementar com criação de 200 cargos para contratação sem concurso contrário às decisões do Tribunal de Justiça e Ações do Procurador-Geral de Justiça de São. A exemplo, cria 08 cargos de Assessor Especial Interno com salário de 14.000,00. Segundo o PGJ, esse tipo de cargo não atende o interesse público. Os vereadores estão sendo notificados para serem responsabilizados pelo gasto ilegal que as contratações podem causar aos cofres públicos. A votação foi convocada em pleno recesso legislativo e em sessão extraordinária a ser realizada na segunda-feira às 09:00h.