Férias escolares: RG para menores no Poupatempo

Foto Reprodução internet

Procura pelo serviço é maior durante as férias escolares. Documento garante mais segurança, sobretudo em viagens

As férias escolares são o momento oportuno para viagens e lazer. E para aproveitar com segurança junto aos pequenos, o Poupatempo do Governo de SP recomenda a regularização da documentação de menores neste mês de julho. Ainda que a primeira via do RG para menores de idade possa ser realizada desde os primeiros dias de vida do recém-nascido, o período de férias escolares pode ser uma oportunidade para buscar o serviço.

Em 2023, foram 400 mil atendimentos para os pedidos de pessoas com menos de 18 anos, dos quais mais de 90 mil foram concentrados em janeiro. O número representa aumento de 37% em relação à média mensal, de 66 mil solicitações.

Passo a passo

Para solicitar o documento RG, é simples. Basta o cidadão agendar data/ horário, de forma gratuita, e comparecer no posto selecionado com a Certidão de Nascimento ou Casamento original (ou cópia autenticada) e cópia simples. Crianças menores de 16 anos devem estar acompanhadas de um dos pais ou responsável legal, com documento de identificação.

A primeira via do RG é gratuita. A segunda via tem uma taxa de R$ 51,39 e o tempo médio para emissão é de até 10 dias úteis. O prazo da entrega em domicílio varia e pode ser acompanhada no site dos Correios, por meio do código de rastreamento informado no protocolo e possui um valor de R$ 9,09.

Poupatempo

Para ser atendido no Poupatempo, o agendamento é obrigatório e pode ser feito por meio dos canais digitais: portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual chamado “P”, que atende no site e via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Além dos serviços presenciais, o programa disponibiliza atualmente mais 265 opções online, como a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

Assessoria de Comunicação – Prodesp

E-mail: imprensaprodesp@sp.gov.br

Telefones: (11) 2845-6516 / 2868-3170 / 3406 / 3146