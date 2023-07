Blitz no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

Considerada precursora do rock oitentista no Brasil a Blitz faz apresentação única no Tokio Marine Hall no próximo dia 5 de agosto.

Lá se vão quarenta e dois anos desde que “Você Não Soube Me Amar” foi lançada nas rádios de todo o país transformando os cariocas num fenômeno pop.

O grupo liderado pelo vocalista Evandro Mesquita sempre primou por letras bem humoradas, porém críticas e performances irreverentes e ao longo da carreira venderam milhões de cópias.

Seu primeiro disco “As Aventuras da Blitz 1”, de 1982, vendeu mais de 300 mil cópias o que a credenciou para alçar voos gigantescos, culminando com duas apresentações no Rock In Rio de 1985.

Porém a super exposição os levou a encerrar atividades em 1986. Nove anos depois Mesquita reformulou o grupo que, desde então, vem realizando turnês e lançando discos.

O trabalho mais recente dos cariocas é “Aventuras II”, de 2016 e na atual formação, além de Evandro Mesquita estão Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Andréa Coutinho (baixo), Rogério Meanda (guitarra) e Nicole Cyrne e Alana Alberg (vocais).

No TMH o grupo deve trazer grandes clássicos como “Mais Uma de Amor (Geme Geme), “A Dois Passos do Paraíso”, “Weekend”, “Betty Frígida” e “Egotrip”.

SERVIÇO

Blitz

Dia 5 de agosto – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 120,00

Classificação: 16 anos

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/blitz/