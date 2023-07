Forrozeando com a garotada

Foto: Divulgação

Espetáculo “Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para crianças” tem curta temporada no Teatro Bravos

Já que estamos em julho, mês de férias, dicas para a gurizada não faltam. A partir deste sábado, 15 de julho, o aclamado espetáculo “Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para as crianças” volta aos palcos.

A montagem fica em cartaz no Teatro Bravos até o final do mês, sendo dirigido por Diego Morais e na direção musical traz Guilherme Borges.

Criado em 2013 o musical, além de divertir e encantar, objetiva apresentar às crianças a música de Luiz Gonzaga (1912-1989).

No palco os personagens Luizinho (Pedro Henrique Lopes) e Nazinha (Marina Mota) se apaixonam e tem que brigar por seu amor, uma vez, que o pai da moça, um coronel zangado não permite o namoro deles. A trama encantadora é embalada pelos grandes sucessos do Rei do Baião, como “Asa Branca”, “Que Nem Jiló”, “O Xote da Meninas” e “Olha Pro Céu”.

“Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças”, foi criado em 2013, pela produtora Entre Entrenimento, com o intuito de “levar para os palcos nomes importantes da cultura brasileira em montagens que mesclam biografia e canções do artista homenageado, aproximando gerações em espetáculo para toda a família”.

Entre outros, já foram montados “Pimentinha – Elis Regina para Crianças” e “Bituca – Milton Nascimento para Crianças”.

“Luiz e Nazinha…” foi indicado oito vezes aos maiores prêmios de teatro infantil do Rio de Janeiro. Em 2015 faturou o Prêmio CBTIJ de Teatro Infantil na categoria Melhor Atriz.

Segundo o diretor Diego Morais adultos e crianças sempre se emocionam com a montagem. “O que buscamos é exatamente isso: um espetáculo que, ao mesmo tempo, aproxime as gerações, valorize a cultura brasileira, e que desperte a curiosidade. Muitas crianças pedem aos pais para escutarem as canções de Luiz Gonzaga depois de assistirem ao musical”, completa Diego Morais.

SERVIÇO

Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças

Estreia: 15 de julho

Temporada até 30 de julho

Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Complexo Aché Cultural, entre as Avenidas Faria Lima e Pedroso de Morais.

Livre

Duração: 60 minutos

Sábados e domingos: 15 horas

Ingressos a partir de R$ 50,00

Informações de bilheteria: (11) 99008-4859

Vendas Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/84217