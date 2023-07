Rita Lee será homenageada em show no Vibra SP

Foto: Divulgação

Falecida recentemente a cantora receberá um tributo do filho Beto Lee

Considerada a Rainha do Rock Nacional, Rita Lee faleceu em 8 de maio, vítima de câncer no pulmão. O vazio que a cantora deixou no coração dos fãs é tremendo e muitos tributos a ela estão sendo realizados em várias casas de espetáculos. Um que promete emocionar acontece no próximo dia 29 de julho, no Vibra SP.

O show “Rita Lee por Beto Lee In Concert” capitaneado pelo filho da cantora com Roberto de Carvalho, é mais que um tributo, afinal falamos de alguém que acompanhou o processo de criação de alguns dos maiores hits do rock nacional.

O bordão “filho de peixe…” se encaixa perfeitamente nesse caso, afinal como herdeiro de dois extraordinários artistas, Beto não poderia seguir outro caminho que não fosse a música. Figurando entre os grandes guitarristas brasileiros da atualidade, Beto Lee começou a tocar aos dez anos.

Montou a primeira banda aos quinze, tendo lançado três álbuns, ao longo da carreira. Em 2012 ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro com “Celebração & Sacrifício”. Desde 2016 integra o Titãs e, entre suas parcerias, estão trabalhos com Supla, Andreas Kisser, Jota Quest, Milton Nascimento, Roberto Carlos e Gilberto Gil.

Segundo Beto Lee, celebrar a vida e obra da mãe é um enorme prazer.

“Uma tarefa nada fácil, afinal são décadas de muita história e de muita música! Mas sinto que tudo tem a hora certa para acontecer. E estou pronto para encarar esse projeto como ele merece, afinal, essas músicas sempre serão parte de mim também, da minha educação como músico e, claro, como pessoa! Pois é, são dezenas de hits, desde os anos 60 até o encontro dela com meu pai, Roberto de Carvalho. Além dos três filhos, eles pariram sucessos que embalaram (e embalam) gerações. Será maravilhoso poder tocar todos os maiores sucessos deles, com prazer, orgulho e respeito”, diz o guitarrista.

Beto Lee sobe ao palco do Vibra SP ladeado por alguns dos melhores instrumentistas do rock nacional. Integram o grupo Lee Marcucci (baixo), Débora Reis (vocais), Danilo Santana (teclado), Edu Salviti (bateria) e Rogério Salmeron (guitarra). No set list os maiores hits de Rita Lee como “Saúde”, “Ovelha Negra”, “Ando Meio Desligado”, “Agora Só Falta Você”, “On The Rocks”, “Mania de Você” e “Banho de Espuma”.

SERVIÇO

Rita Lee por Beto Lee in Concert

Dia 29 de julho – 22 horas

Vibra São Paulo

Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/rita-lee-por-beto-lee-in-concert-11591