Marina Lima no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

No próximo dia 21 de julho a cantora e compositora Marina Lima faz apresentação única no Teatro Bradesco. Considerada um dos grandes nomes da música nacional, sobretudo da geração oitentista, a carioca chega à casa da zona oeste paulistana com o novo show “Nas Ondas de Marina”.

Após dois anos de horrível pandemia a cantora preparou um setlist especial embasado em inúmeros hits criados em mais de quatro décadas de carreira.

O primeiro álbum gravado por Marina Lima foi “Simples Como Fogo”, de 1979. Desde então, em parceria com o irmão e poeta Antônio Cícero escreveu hinos do pop nacional como “À Francesa”, “Uma Noite e Meia”, “Pra Começar”, “Fulgás” e “Virgem”.

E como não mencionar as canções de outros autores imortalizadas na voz da carioca como “Mesmo Que Seja Eu” (Erasmo Carlos), “Ainda é Cedo” (Renato Russo), “Eu Te Amo Você” (Kiko Zambianchi) e “Me Chama” (Lobão).

Além dos clássicos não devem faltar músicas novas do recém-lançado EP “Motim”, entre elas, “Nóis” (Mano Brown) e “Kilimanjaro” (Alvin L).

Ladeando a cantora está uma talentosa banda formada por Gustavo Corsi (guitarra), Alex Fonseca (bateria e programação) e Carlos Trilha (teclados e programação).

SERVIÇO

Marina Lima

Show: Nas Ondas de Marina

Dia 21 de julho – 21 horas

Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 – Shopping Bourbon Shopping – Perdizes

Ingressos a partir de R$ 70,00

Classificação: 14 anos

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/marina-lima-nas-ondas-de-marina-11681?utm_source=sites&utm_medium=opus&utm_content=opus-divulgacao&utm_campaign=marinalima_tbsp_botao