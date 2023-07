Decoração e estilo é algo que não há como discutir ou mudar. Se a esses dois elementos for somada a excentricidade, o ambiente ficará absolutamente diferente, maravilhoso, estiloso e clássico. No caso desse lavabo, o criador dessa obra de arte é amante da música e escolheu um instrumento musical de grande porte para fazer parte de sua casa, especificamente servindo como pia. Além de criativo, os acessórios e pintura usados combinam entre si e com o ambiente onde tudo funciona perfeitamente.