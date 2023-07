Louro, sabor e saúde

O louro é uma planta medicinal usado na culinária para dar sabor e aroma às refeições preparadas, mas também possui propriedades medicinais, sendo por isso, utilizado na medicina tradicional para auxiliar no tratamento de problemas digestivos, infecções, estresse ou ansiedade, por exemplo.

A parte utilizada são suas folhas, de onde são extraídas substâncias como taninos, flavonoides, alcaloides, linalol, eugenol, metil chavicol e antocianinas, com propriedades medicinais anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes, digestivas e anti-reumáticas. Seu uso medicinal deve ser sempre feito com orientação de um médico ou outro profissional que tenha experiência com o uso de plantas medicinais.

A folha de louro, e consequentemente o chá, é rica em potássio, magnésio e vitaminas B6, B9 e C e possui ação diurética, antifúngica, anti-reumática, anti-inflamatória, digestiva, estimulante, antioxidante e expectorante. Alguns dos benefícios no consumo do louro são: Atuar como antimicrobiano; controlar a diabetes do tipo 2; regular os níveis de colesterol; aliviar problemas gastrointestinais; aliviar dor; prevenir tumores; aliviar problemas respiratórios; prevenir cálculos renais; melhorar a capacidade cognitiva; promover o relaxamento.