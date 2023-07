Bocha caieirense fatura outra medalha

Depois do sucesso no mundial e disputa em outros países, Caieiras é honrada pela equipe de bocha, agora nos 65º jogos Regionais

Nos 65° Jogos Regionais que ocorreram em Pindamonhangaba no final de semana, a equipe de bocha caieirense faturou mais uma medalha e outro título para a lista. Campeões, os atletas estão realizados em ter conquistado mais esse pódio de honra. Foram três jogos na primeira fase, classificatória, e a equipe passou ganhando os três. Nos jogos eliminatórios as vitórias foram sobre Paraibuna e depois Taubaté, quando houve a classificação para disputar a final contra São José dos Campos. Depois da semifinal contra a forte equipe de Taubaté, a final foi contra São José dos Campos com placar de 2 X 0.

Os parabéns vão a todos os envolvidos com o destaque para o técnico, torcedor, dirigente Marcelo Ricciarelli e para o time que se empenhou e venceu a disputa. Na foto: Nelson, Luis Zanolin, Wellington Buiu, Paulinho Anão, Leandrinho, Edson, Giovane, Cláudio. Agachados: Luciano, Lucas, Piero, Marcelo, Gilberto e o Secretário de Esportes