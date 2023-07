Inverno traz mais gastos

As temperaturas começam a cair e os gastos começam a aumentar.

No caso da energia elétrica, a conta começa a vir mais alta no inverno por causa dos banhos mais quentes e demorados, do uso de aquecedores e do maior tempo de permanência em casa com mais aparelhos ligados e luzes acesas. As dicas são: banhos mais rápidos, manter luzes apagadas dos cômodos onde não houver muita frequência e também promover a troca das lâmpadas por versões mais econômicas. Evitar aparelhos ligados sem necessidade também ajuda. Além disso, reduza o termostato de eletrodomésticos como geladeira e freezer, além de aparelhos eletrônicos como aquecedores de ar. É bom evitar abrir a geladeira com muita frequência e observe a vedação da sua porta, para que o gasto de energia também seja menor. Outra coisa que pode aumentar o consumo de energia é o hábito de plugar vários equipamentos na mesma tomada.

Vestuário: a estação mais charmosa do ano sempre traz novas cores e tendências, incitando para o consumo compulsivo. É possível evitar gastar se usar e abusar da criatividade, verificando o que há no armário e experimentando novas composições. Compre um ou outro item para dar uma “renovada no look” e opte sempre por peças que não saem de moda. Hoje em dia, os brechós tanto para comprar quanto para vender peças estão em alta. Para quem tem crianças, comprar muitas peças é sinônimo de desperdício por conta da fase de crescimento que vai fazer perder as peças rapidamente. Buscar fazer um “rodízio de roupas em família”, é uma ótima idéia.

Alimentação: a produção de alguns alimentos é bastante afetada pelo frio e pelas geadas, elevando os preços de alguns itens, como hortaliças, café, milho, banana e cana-de-açúcar, levando alguns preços às alturas. A dica é fazer mais refeições em casa, opte por frutas, legumes e verduras da estação e por um cardápio mais simples, reaproveitando itens da geladeira e evitando o desperdício. Prepare deliciosos fondues, chás, sopas e caldos, que garantem aconchego e economia.