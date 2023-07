Em busca dos valores perdidos

O comportamento egoísta das pessoas, que busca levar vantagem sobre os outros de alguma forma, é uma preocupação crescente na sociedade atual. É indiscutível que essa atitude egoísta tem se manifestado em diversas áreas da vida, seja no âmbito pessoal ou profissional. A falta de sensibilidade e empatia para com o próximo tem se tornado uma realidade preocupante.

Um dos exemplos mais alarmantes desse comportamento egoísta é quando numa situação de risco que coloca a vida de outra pessoa em perigo pessoas optam por sacar seus celulares e filmar o incidente buscando por validação nas redes sociais quando as pessoas se preocupam em obter curtidas, compartilhamentos e seguidores ao invés de ajudar alguém em necessidade. A prioridade em ser reconhecido e destacado socialmente muitas vezes sobrepõe o senso de dever ou compaixão.

Além disso, o medo e a desconfiança também desempenham um papel importante em um mundo em que somos constantemente bombardeados com notícias negativas e histórias de perigo, fazendo com que muitos indivíduos tenham medo de se envolver em situações desconhecidas ou potencialmente perigosas.

A falta de educação e conscientização também contribui para esse comportamento egoísta. Muitas pessoas simplesmente não foram ensinadas sobre a importância de ajudar os outros ou sobre os efeitos negativos do individualismo extremo. A falta de empatia é alimentada pela falta de compreensão e conhecimento das consequências dessas atitudes.

No entanto, é importante ressaltar que nem todas as pessoas são egoístas e insensíveis. Ainda são muitos os que se preocupam com o bem-estar dos outros e estão dispostos a ajudar. No entanto, é inegável que o comportamento egoísta tenha se tornado mais comum e visível.

Para combater esse processo, é necessário um esforço coletivo. É fundamental promover a conscientização sobre a importância da ajuda, solidariedade e colaboração mútua. Além disso, é necessário repensar a forma como consumimos e compartilhamos informações nas redes sociais incentivando conteúdos positivos, inspiradores e informativos, em vez de nos concentrarmos apenas em eventos negativos e sensacionalistas. Apesar das diferenças, as instituições educacionais desempenham um papel crucial nesse movimento, ensinando valores como solidariedade, responsabilidade e respeito ao próximo para que se encontre os valores perdidos.