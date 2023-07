Crenças e descrenças da fé

Foto: Divulgação – O ator Bruno Perillo

O espetáculo “O Deus de Spinoza” trata de questões religiosas e da relação do homem com Deus

Em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes até 27 de agosto a montagem traz a assinatura de Régis de Oliveira e direção de Luiz Amorim. Para entender o espetáculo precisamos, primeiro, contextualizar sobre quem foi Spinoza.

Baruch de Spinoza, filósofo holandês viveu no século XVII, sendo condenado “por sua reflexão sobre a relação do ser humano com Deus e a natureza, contestando dogmas religiosos da época”. Numa Amsterdã que fervilhava econômica e culturalmente, no meio dos anos 1600, ali estavam, entre outros Grócio, um dos pais do direito público e os pintores Rembrandt e Vermeer.

Em meio a este caldeirão efervescente Spinoza sacudiu o mundo e o pensamento moderno. “A montagem trata os personagens com humanidade, com seus erros e acertos e principalmente com suas convicções. Busca trazer o pensamento de Baruch de Spinoza de uma forma profunda, mas acessível para que, como diz o filósofo, afete de alguma maneira o público. Estas são as afecções”, diz o diretor Luiz Amorim. Segundo o autor, Régis de Oliveira, por intermédio do pensamento de Spinoza podemos reconhecer muitos comportamentos de nossa sociedade atual, com suas superstições, crenças ou mistérios.

“Podemos notar como os donos do poder sabem manipular as multidões através do medo e da imposição do sistema.Vivemos atualmente num mundo conturbado com emoções descontroladas. O momento pelo qual passamos necessita de reflexão, entendimento e clareza. A filosofia de Spinoza nos traz uma luz nestes tempos. Sua ampla e densa obra trata da relação do ser humano com Deus e com a Natureza. Trata dos afetos, do direito natural, da essência humana.”, diz Oliveira.

No palco o ator Bruno Perillo tem destacada atuação como Baruch de Spinoza e no elenco estão Juliano Dip, David Kullock, Luiz Amorim, Roberto Borenstein.

Outro ponto positivo da montagem fica por conta da trilha sonora, sendo pontuada por músicas safarditas (judaícas) do século XVII, em língua ladina, executadas ao vivo.

SERVIÇO

O DEUS DE SPINOZA

Texto: Régis de Oliveira

Direção e Adaptação: Luiz Amorim

Direção Musical: Marcus Veríssimo

Elenco: Bruno Perillo, Juliano Dip, David Kullock, Luiz Amorim, Roberto Borenstein

Musicistas: Marcus Veríssimo, Margot Lohn, Lucas Bisparo e Lisi Andrade (stand-in)

Desenho de Luz: Cesar Pivetti

Cenografia: Evas Carretero

Figurinos: João Pimenta

Até: 27 de agosto. Sextas e Sábados às 21h, e domingos, às 20h.

Duração: 80 minutos.

Classificação: 12 anos.

Ingressos: R$100 / R$ 50 (meia)

Vendas pelo site: https://bileto.sympla.com.br/event/83768/d/199708/s/1349819

Horário Bilheteria

Terça a sábado, das 17h às 21h

Domingo, das 16h às 21h, ou até o início do espetáculo

Teatro Itália Bandeirantes – 292 lugares

Av. Ipiranga, 344 – República – São Paulo

Instagram: @odeusdespinoza