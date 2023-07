SuperTramp Experience inicia tour pelo Brasil

Foto: Divulgação

A banda fará treze shows passando por várias cidades do país

Considerada a melhor banda tributo do planeta aos ingleses do SuperTramp, reconhecida e enaltecida por Roger Hodgson, a SuperTramp Experience inicia hoje em Criciúma, SC, uma turnê que se encerra no dia 29 de julho, em Curitiba, capital do Paraná.

O STE reproduz com fidelidade e riqueza de arranjos grandes clássicos como “The Logical Song”, “Breakfast In America”, “Goodbye

Stranger”, “Fool’s Overture”, “Crazy”, “Dreamer” e “Hide In Your Shell”.

Formado em 2011, naturalmente por fãs do SuperTramp, a banda traz nas suas fileiras os talentosos Antoine Oheix (teclado/vocal), Alan Valley (guitarra/teclados/backing vocals), David Martin (saxofone/teclados), Jean Claude Givone (baixo) e Stéphane Glory (bateria).

O que chama atenção, entre tantas outras coisas, é a voz de Oheix “com amplitude alargada permite-lhe estar avantajado tanto nos registos de Roger Hodgson como de Rick Davies”.

Após se apresentarem em Criciúma a banda segue Brasil afora passando, entre outras, por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São José dos Campos.

Abaixo as informações do show dos caras na cidade de São Paulo no próximo dia 14 de julho, no Tokio Marine Hall.

SERVIÇO

Super Tramp Experience no Tokio Marine Hall

Datas: 14 de julho de 2023 (sexta-feira)

Abertura do local: 20 horas

Início do show: 22 horas

Local: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 120,00

Inf e vendas: https://www.eventim.com.br/event/supertramp-experience-tokio-marine-hall-tokio-marine-hall-16920900/