Amigo é coisa para se guardar

Foto: Dalton Valério

“A vida passou por aqui”, em cartaz no J. Safra, mostra a força da amizade sincera e profunda

Em cartaz até 23 de julho no Teatro J. Safra, zona oeste de São Paulo, “A vida passou por aqui” foi escrito por Cláudia Mauro e tem direção de Alice Borges. Além de assinar o texto Cláudia Mauro atua ao lado de Édio Nunes.

Após quatorze temporadas de sucesso no Rio de Janeiro a montagem chega à capital paulista com vários prêmios na bagagem.

Vencedor do Prêmio APTR de melhor texto e melhor atriz para Cláudia Mauro, “A vida passou por aqui” recebeu inúmeras indicações ao Prêmio CESGRANRIO.

O texto, escrito a partir da experiência pessoal de Cláudia com sua família, “lança um olhar otimista sobre o envelhecimento e as angústias da vida e da passagem do tempo. A peça celebra a alegria e a amizade, e a importânica das relações construídas com generosidade e altruísmo numa sociedade em que o comportamento humano torna-se a cada dia mais autorreferente e imediatista”.

No palco vemos a professora e artista plástica Sílvia (Cláudia Mauro) que sempre teve crises no casamento, além de um enorme sentimento de solidão. Por sua vez, o faxineiro Floriano (Édio Nunes) tem hábitos simples, inteligente por natureza, leva a vida com leveza e bom humor. Em 50 anos de conviência o espirituoso Floriano vai contagiar Sílvia com alegria, bom humor e vontade de viver, dando um sopro de alto astral à solitária professora. Juntos relembram os bons e maus momentos das cinco décadas de amizade.

Fora dos palcos a relação de amizade entre Édio Nunes e Cláudia Mauro já ultrapassou os vinte anos e isso tornou a harmonia entre ambos na peça ainda mais forte.”

“A minha amizade com a Claudia foi determinante para este projeto, porque falamos da vivência pessoal de ambos, fundamental para este trabalho. Fui muito motivado também por ser convidado a atuar num outro diapasão, longe do registro dos musicais, que posso chamar de minha zona de conforto. Um exercício estimulante e necessário como ator”, diz Édio Nunes.

De acordo com Alice Borges sua observação íntima do processo criativo contribuiu para a direção delicada do texto que é sensível e emotivo.

“Minha intenção é levar o público para dentro deste universo poético – e ao mesmo tempo realista – da maneira mais sincera, verdadeira e simples. ”, conclui Alice Borges.

SERVIÇO

A vida passou por aqui

Texto: Claudia Mauro

Direção: Alice Borges

Elenco: Claudia Mauro e Édio Nunes

Temporada: até 23 de julho

Sexta e Sábado, 21h, Domingo 19h

Duração: 90 min

Classificação: 14 anos

Ingressos: a partir de R$ 40

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/vida-passou-por-aqui/?affiliate=JSA

Bilheteria

Quartas e quintas – 14 às 21h

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard. Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra

Rua Josef Kriss, 318 – Barra Funda