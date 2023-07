Teatro Morumbi Shopping recebe programação especial de férias

Foto: Divulgação

Julho chegou e com ele as férias escolares. Momento de alegria e diversão para os pequenos. Para os pais é hora de se antenar e buscar formas de entreter as crianças e não deixá-las ociosas. Pensando nisso o Teatro Morumbi Shopping preparou uma programação especial para felicidade geral da nação.

O tradicional Festival de Férias do espaço da zona sul de São Paulo trará até o final do mês grandes atrações voltadas para o público infantil, mas que é diversão para todas as idades.

Entre outros se apresentam Banda Estralo, Planeta Oca, Duo Badulaque e Barbatuques. As informações completas sobre o festival podem ser conferidas no www.sympla.com.br/teatromorumbishopping

Neste sábado, 8 de julho, Jair Oliveira e Tania Khalill sobem ao palco com o show “Grandes Pequeninos”. O casal criou o espetáculo em 2007, quando do nascimento de Isabela, primeira filha deles, e como a experiência de ter um bebê foi enriquecedora. De forma lúdica e divertida são desenvolvidos os processos de “tomada de consciência na infância e a sua importância no desenvolvimento das crianças”. O trabalho de Oliveira e Khalill ganhou proporções e importância sendo indicado ao Grammy. Recentemente o casal lançou “Espelho Meu”, terceiro álbum com dez canções que “discorrem por temas como os desafios contemporâneos da paternidade e da maternidade inerentes ao crescimento dos filhos”.

No dia 16 de julho quem sobe ao palco do Teatro Morumbi Shopping é grupo Planeta Oca. Buscando a conscientização ambiental e um mundo mais saudável o Planeta Oca interpreta onze canções compostas pelo biólogo Ciro Campos e arranjadas por Pélico, cantor, compositor e instrumentista. Com letras divertidas e conscientes são abordados temas como água, lixo, biomas de nosso país, povos originários passando pela fauna brasileira como tamanduá, tatu e ariranha.

Já a Trupe Trupé se apresenta no dia 23 de julho. Chegando aos onze anos de trajetória em 2023 a Trupe Trupé foi criada pelo ator/músico/compositor Filipe Edmo com o intuito de “fomentar às artes e apresentar as manifestações populares com espetáculo de múltiplas linguagens”. O espetáculo traz bonecos, brincadeiras e danças ao ritmo de frevo, forró, maracatu, marchinhas e muito mais. Filipe Edmo já realizou parcerias com grandes nomes da MPB como Ney Matogrosso, Zeca Baleiro, Filipe Catto, Fortuna e Palavra Cantada.

Quem encerra o Festival de Férias do Teatro Morumbi Shopping no dia 30 de julho é o grupo Barbatuqes. Em mais de uma década de atividades o grupo referência em música corporal comemora dez anos de “Tum Pá”, sua primeira montagem. Criado como show, ganhou versão em CD/DVD com quatorze canções e ilustrações de Ionit Zilberman. Sucesso absoluto junto às crianças desde o começo “Tum Pá” “reflete a espontaneidade da infância e naturaliade com que a criança brinca com o corpo e possibilidades”.

No palco muita animação com jogos rítimicos, imitações de sons, cantos e brincadeiras. O corpo como instrumento e condutor de sons é o que norteia o Barbatuques numa jornada que “brinca com o corpo da cabeça aos pés, levando o universo da música e percussão corporal para crianças, de forma lúdica e divertida”.

SERVIÇO

Festival de Férias do Teatro Morumbi Shopping

Até 30 de julho

Preços e horários variados

Inf: www.sympla.com.br/teatromorumbishopping

Livre

Shopping Morumbi

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Vila Gertrudes