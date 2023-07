Rir é o melhor remédio para reconstruir o Brasil

Foto: Divulgação

Comédia inédita de Pedro Cardoso está em cartaz no Teatro Morumbi Shopping

“Rir é um ato de resistência!” A sempre lembrada frase de Paulo Gustavo (1978-2021) é um mantra que nos ensinou a sermos resilientes e superar os males provocados pela pandemia e outras pragas. Sendo assim o ator Pedro Cardoso norteia seu espetáculo “À Sombra do Pai”, em cartaz no Morumbi Shopping, no intuito de repensar e reconstruir o Brasil.

Cardoso assina o texto inédito, escrito em 2019, além de atuar e dirigir esta comédia que “provoca o público pedindo a ele que se procure em algum dos personagens da história”.

Residindo em Portugal desde 2015, Cardoso diz que o “Brasil que conhecíamos traiu nossa confiança”. “Cabe a nós agora descobrirmos qual é, realmente o país no qual nascemos. Esta peça enquadra-se na perspectiva deste questionamento. É comédia, a mais desavergonhada comédia, pois na minha opinião, apenas o humor é a linguagem ampla o suficiente para dar conta de descrever o Brasil”, diz o ator.

Rir de nós mesmos. Não nos levarmos a sério, mas sem perder a sanidade. Pedro Cardoso arremata dizendo que “Quem não se reconhecer em nenhum, deve voltar no dia seguinte e tentar novamente. Mas tal hipótese é muito improvável, pois, para quem não se reconhecer em nenhum dos 5 protagonistas da história, existe ainda a chance de se reconhecer num sexto personagem. Deste último ninguém escapa, afinal: somos todos filhos de Deus e à sombra do pai vivemos’.

SERVIÇO

À Sombra do Pai

Até 27 de agosto – Sextas e sábados, 20h; domingo, 19h.

Ingressos – R$ 80,00 (inteira, sexta e domingo), R$ 100,00 (sábado, inteira)

Classificação – 12 anos. Gênero – Comédia. Duração – 90 min.

Teatro Morumbi Shopping

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Vila Gertrudes

Inf: www.sympla.com.br/teatromorumbishopping

