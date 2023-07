Kiss FM faz festa roqueira no Blue Note SP

Foto: Divulgação

Treze de julho é o Dia Internacional do Rock, além do aniversário da Kiss FM (92,5). A rádio paulistana criada em 2001 chega aos 22 anos sendo uma das mais populares do segmento rock com audiência crescendo a cada dia.

Para marcar a data a rádio que “não deixa o rock sair de você” fará uma grande festa no dia 11 de julho no Blue Note SP. Para isso sobem ao palco da casa da região central de São Paulo as bandas 4 Chooglers e Lizzard, que farão tributo ao Creedence Clearwater Revival e The Doors.

Com mais de 20 anos de estrada a 4 Chooglers é formada por Marcelo Américo (vocal/guitarra/gaita), Windson Dantas (guitarras), Fábio Magrão (baixo) e Matheus Cosmos (bateria). O quarteto já se apresentou em vários estados e prima pela qualidade técnica dos instrumentistas ao executar os clássicos do grupo americano que era liderado por John Forgety. No set list da 4 Chooglers não devem faltar as emblemáticas “Have You Ever Seen The Rain”, “Proud Mary”, “Suzie Q”, “Hey Tonight” e “Who’ll Stop The Rain”. O quarteto 4 Chooglers faz apresentação às 20 horas.

Na sequência o Lizzard sobe ao palco do Blue Note SP com seu The Doors Tributo. A apresentação acontece às 22h30 e promete deixar os fãs de Jim Morrison emocionados, visto que a Lizzard é considerada a melhor banda tributo ao Doors do país. A paixão dos caras pela banda americana que encerrou atividades em 1973 fica evidente ao replicar com riqueza os detalhes, arranjos, performance, indumentária, além da aura psicodélica imortalizada por Morrison, Ray Manzarek e companhia.

A Lizzard promete uma grande performance ao interpretrar “L.A. Woman”, “Light My Fire”, “Close To You”, “Love Me Two Times”, entre outras.

Uma noite de muito rock celebrando ao som desses gigantes que atravessam gerações.

Não deixe o rock sair de você.

SERVIÇO

Especial Kiss Fm – 22 anos

Com as bandas 4 Chooglers e Lizzard

Dia 11 de julho

Show: 4 Chooglers às 20 horas

Lizzard às 22h30

Ingressos a partir de R$ 90,00

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Conjunto Nacional

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/4-chooglers-blue-note/

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/banda-lizzard-blue-note/