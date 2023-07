Censo 2022: IBGE aponta crescimento da população

De acordo com a apuração, de 2010 a 2022, população brasileira cresceu 6,5% chegando a 203,1 milhões

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na quarta-feira, 28, os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022. Entre as informações publicadas estão a população do país, que chegou a 203.062.512 habitantes, e o número de domicílios, que atingiu 90 milhões.

Desde 2010, quando foi realizado o Censo Demográfico anterior, a população do país cresceu 6,5%, ou 12.306.713 pessoas a mais. Isso resulta em uma taxa de crescimento anual de 0,52%, a menor já observada desde o início da série histórica iniciada em 1872, ano da primeira operação censitária do país. Os dados são dos primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022, divulgados hoje (28) pelo IBGE.

Nos 150 anos que separam a primeira operação censitária da última, o Brasil aumentou a sua população em mais de 20 vezes: ao todo, um acréscimo de 193,1 milhões de habitantes. O maior crescimento, em números absolutos, foi registrado entre as décadas de 70 e 80, quando houve uma adição de 27,8 milhões de pessoas. Mas a série histórica do Censo mostra que a média anual de crescimento vem diminuindo desde a década de 60. “Em 2022, a taxa de crescimento anual foi reduzida para menos da metade do que era em 2010 (1,17%)”, afirma o coordenador técnico do Censo, Luciano Duarte.

Em falando de Caieiras, quando da divulgação do tamanho da população brasileira, não há como afirmar sobre o real tamanho da população caieirense, contudo, é possível imaginar que os dados oficiais tragam prejuízos para a cidade, haja vista que a população diminuiu, segundo os dados registrados pelo instituto. Até o ano passado eram 102 mil habitantes e agora, 95 mil. Com a queda, os recursos dos governos destinados para o município caem e as despesas da prefeitura aumentam.