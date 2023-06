Vereadora aponta irregularidades em concurso público de Caieiras

DENÚNCIA

Com grande repercussão nas redes sociais e meios de comunicação, vídeo e entrevistas revelam fatos preocupantes da administração de Lagoinha.

Um vídeo com informações sobre supostos favorecimentos em um dos concursos públicos realizados pela empresa RBO Concursos, em parceria com a Prefeitura de Caieiras, além de repercussão na internet, está gerando polêmica junto aos poderes constituídos. A vereadora por Caieiras, Josie Dártora, acusou o prefeito de ter favorecido familiares e afins, além de assessores e equipe de trabalho. A divulgação começou por meio das redes sociais da vereadora que, segundo ela, teria indícios de fraude em benefício esposa do irmão, também vereador, a mãe e a irmã dele, além de outras aprovações suspeitas.

Indignada, Josie convocou os demais concorrentes aos cargos oferecidos bem como aos cidadãos para que se unissem a ela para promoverem ações de combate à suposta fraude que sinaliza para falta de transparência e a lisura do processo seletivo àqueles apontados como favorecidos.

Em entrevista na rádio, a vereadora informou que apesar de ter sido maltratada e atacada em sessão da Câmara por parentes do irmão do prefeito que também é vereador e envolvidos que terminou com a sessão encerrada antes do previsto. Disse ainda que tem sido ameaçada, ela e seus filhos, pelo vereador que já tem um histórico na idade que todos conhecem e que não é ela quem precisa dizer como é esse vereador e sua família.

Josie informou que a empresa que foi contratada para a realização do concurso, a RBO, tem vários apontamentos e investigações e históricos de investigação de fraudes em várias cidades.

Esclarecimento da Prefeitura de Caieiras

A RBO Concursos disse que, após uma rigorosa apuração dos fatos, constatou-se que duas das três mulheres mencionadas no vídeo não se inscreveram para o referido concurso, o que invalida completamente a afirmação apresentada.

Resposta oficial da Prefeitura.

A empresa reforça seu compromisso com a transparência e a lisura em seus processos seletivos.

As investigações revelaram o seguinte:

A. G. – Não efetuou a inscrição para o certame;

– Não efetuou a inscrição para o certame; B. G. C. – Realizou a inscrição, porém não compareceu para realizar a prova;

– Realizou a inscrição, porém não compareceu para realizar a prova; A. G. C.– Participou do concurso e obteve aprovação para o cargo de orientadora social, com salário aproximado de R$ 1.700,00.

Vale ressaltar que utilizamos apenas as iniciais dos nomes para preservar a identidade das pessoas envolvidas.

A empresa RBO Concursos, por meio de sua assessoria jurídica, está acompanhando atentamente o caso e tomará todas as medidas legais cabíveis diante dessa disseminação de informações falsas.

O Prefeito Gilmar Lagoinha, bem como seu irmão, Vereador Lagoinha Josi não se pronunciou sobre o ocorrido.

No final da entrevista, a vereadora anunciou que depois de toda polêmica, ela recebeu convocação para uma sessão extraordinária que aconteceria logo no dia seguinte para que fosse aprovado um projeto de lei do prefeito Lagoínha criando vários cargos com salários altíssimos para acomodar pessoas de sua confiança. São 8 cargos de assessores especiais internos para ganhar, cada um, R$ 14 mil reais, são 13 chefes de gabinete de secretaria com salário de R$ 7.500,00 cada um, 24 cargos de secretário adjunto, com salários de R$ 6.700,00 para atender estranhamente apenas 15 secretarias, entre muitos outros. “isso é uma irregularidade, tendo em visto o impacto financeiro que vai causar”