Inverno: atenção redobrada com a saúde

CAUTELA

Todo inverno é a mesma coisa: nariz escorrendo, garganta doendo, aquela moleza no corpo… Bem por isso é preciso tomar os devidos cuidados para conseguir passar essa temporada com mais saúde. Trata-se de doenças oportunistas das estações frias que ocorrem por o razões como a queda da umidade do ar e das temperaturas em geral. No entanto, esse cenário também tem muito a ver com a imunidade.

O ressecamento do ar e as aglomerações, que se tornam mais intensas devido à diminuição da circulação do ar. Além disso, a queda da umidade do ar faz com que as nossas mucosas (revestimento interno) do nariz fiquem mais secas. Isso faz com que a proteção natural do organismo contra a entrada desses patógenos fique comprometida, deixando as pessoas mais suscetíveis a adoecer.

os problemas mais comuns no período são: gripe; asma; rinite; resfriado; bronquite; pneumonia; sinusite, entre outros, trazendo como sintomas a coriza, tosse seca ou com secreção, febre, mal-estar, espirros e dores pelo corpo.

Além disso, é importante ressaltar que outros problemas respiratórios — como é o caso da Covid-19 — também podem ficar mais prevalentes no inverno.

As dicas básicas para passar pelo inverno de forma mais confortável são: Cuidar da hidratação. O nosso corpo precisa de água para realizar as reações vitais e, claro, para manter a imunidade sempre em dia. Portanto beba muita água, mesmo sem vontade. Cuidar da saúde da pele utilizando protetor solar, apesar do frio. Arejar os ambientes é importante. Abrir as janelas é necessário para que o ar circule e que os agentes causadores de doenças não fiquem concentrados no ambiente. Promover uma alimentação saudável para fortalecer a imunidade, responsável por combater certas infecções e problemas relacionados ao frio. Pratos coloridos e diversificados fazem o corpo armazenar nutrientes necessários para funcionar bem. A prática de atividades físicas faz parte das dicas. Manter o corpo em movimento é uma ótima forma de trabalhar a imunidade. Evitar aglomerações torna menor a chance de contaminação com doenças respiratórias. Hidratar as mucosas nasais em casa com uma lavagem simples ou com soro fisiológico, ajuda no processo de respiração.

Outro cuidado imprescindível, seja no inverno ou em qualquer outra estação do ano, é manter a vacinação em dia. A importância das vacinas está no fortalecimento do sistema imunológico.