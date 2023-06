Chitãozinho e Xororó no Espaço Unimed

Por Nelson de Souza Lima

Chitãozinho e Xororó, uma das mais importantes duplas da música sertaneja, sobe ao palco do Espaço Unimed nos dias 23 e 24 de junho. Na casa da zona oeste paulistana os irmãos comemoram cinco décadas de uma trajetória de muitos sucessos.

O show “50 anos” será marcado pela emoção no qual os paranaenses José Lima Sobrinho, o Chitãozinho e Durval de Lima, o Xororó, convidam os fãs para cantar. Chegar às cinco décadas se mantendo no topo das paradas é para poucos.

Ao longo da carreira os irmãos venderam mais de 40 milhões de cópias, ganharam cinco prêmios Grammy Latino, realizaram centenas de shows, além das parcerias com outros gigantes sertanejos.

Quem não se lembra do encontro “Amigos”, que em 1995, reuniu os paranaenses às duplas Zezé Di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo.

A longa discografia de Chitãozinho e Xororó traz álbuns emblemáticos, entre eles, “Galopeira” (1970), “60 Dias Apaixonado” (1974), “Amante Amada” (1981), “Os Meninos do Brasil” (1989), “Cowboy do Asfalto” (1990) e “Inseparáveis” (2001).

Sem medo de ousar e mostrar que a música não tem fronteiras os irmaõs lançaram em 2015 o disco “Tom do Sertão”, com os grandes clássicos do Maestro Antônio Carlos Jobim.

Quem for ao Espaço Unimed será tocado pela emoção e sucessos inesquecíveis.

SERVIÇO

Chitãozinho & Xororó

Show: 50 anos

Dias 23 e 24 de junho – 22 horas

Classificação: 14 anos

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Inf: https://www.ticket360.com.br/sub-categoria/233/chitaozinhoexororo