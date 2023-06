Sabugueiro, 1001 utilidades

Medicina Natural

O sabugueiro é um arbusto com flores brancas e bagas pretas, também conhecida como sabugueiro-da-europa, sabugueirinho ou sabugueiro-negro, cujas flores podem ser utilizadas para preparar um chá, que pode ser usado como auxiliar no tratamento da gripe ou resfriado. Além das flores, outras partes que podem ser utilizadas do sabugueiro são as folhas ou as bagas, de onde são extraídas substâncias com propriedades medicinais como flavonóides, triterpenos e ácidos fenólicos, com ação antioxidante, anti-inflamatória e antiviral. Deve ser usado com orientação de um médico ou outro profissional de saúde que tenha experiência com o uso de plantas medicinais.

Possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antivirais, expectorantes, estimulantes da circulação sanguínea e da produção de suor, cicatrizantes e emolientes, sendo normalmente indicado para gripe e resfriado; febre; tosse; rinite; sintomas alérgicos; dor de garganta; feridas; abscessos; furúnculos; acúmulo de ácido úrico; problemas renais; hemorroidas; hematomas; frieiras; dor muscular ou nas articulações; reumatismo. O sabugueiro pode ser usado na forma de chá, banhos ou cataplasma, preparados com as flores ou folhas dessa planta.