Frio chega forte, antes da data oficial

Estação do Ano

Com as temperaturas caindo e o clima esfriando, truques podem ajudar a se aquecer

O inverno começa no Hemisfério Sul no dia 21 de junho, exatamente às 11h58. A estação mais fria do ano vai até as 3h50 do dia 23 de setembro. Com a presença do El Niño, as temperaturas devem ficar acima do registrado nos últimos anos. O fenômeno vai bloquear frentes frias, em especial no Sul do país, e trazer mais chuvas tanto no inverno quanto na primavera.

O que é o El Niño?

O El Niño é quando ocorre o aquecimento da superfície das águas do Oceano Pacífico na região da linha do Equador de forma anormal e persistente. O fenômeno se forma no segundo semestre do ano e não tem um tempo de duração definido, podendo persistir por anos.

Dicas:

Quando a temperatura cair, invista em chás e bebidas quentes, como chocolate quente, café e cappuccino. Acrescentar canela nas receitas também é uma ótima dica, porque ela protege o organismo e tem muitos outros benefícios. Sopas e caldos também devem fazer parte da sua rotina no inverno. Além de esquentarem, garantem saciedade e são muito nutritivos, principalmente os que são ricos em proteínas.

Para manter a casa aquecida, você pode investir em cortinas mais grossas e vedar portas e janelas à noite. Durante o dia, principalmente no horário que o sol tiver mais forte, você pode abrir as janelas para deixar o ar quentinho entrar em casa. No sofá, coloque mantas e almofadas. Elas mantêm o espaço mais aquecido.

No inverno, é ideal manter a pele hidratada e tomar banho morno, a água muito quente faz mal pra derme e pode gerar efeito rebote, ou seja, ressecar ainda mais, principalmente no frio. Sempre proteja as extremidades, mãos e pés, elas estando quentinhas você aquece o corpo com mais facilidade. E na hora de dormir, use lençóis mais grossos ou aqueça a cama com um secador de cabelo, por baixo do lençol, isso vai te ajudar a esquentar mais rápido enquanto se embala nas cobertas.