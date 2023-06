Medicina Natural: Amendoim, forte por excelência

Os benefícios do amendoim para a nossa saúde vão desde a perda de peso até a prevenção de problemas cardíacos, passando por proteção dos ossos e melhora do bom-humor. No Brasil, o amendoim costuma ser servido como petisco. Pelo fato de ser financeiramente acessível e facilmente encontrado em supermercados, feiras e lojas de produtos naturais, o amendoim tem ganhado cada vez mais espaço no dia a dia. É de consumo fácil, pois exige pouco ou nenhum preparo, sendo ideal para ingerir no intervalo das refeições principais, ser acrescentado a saladas verdes, farofas e saladas de frutas. Esse alimento, quando consumido in natura ou minimamente processado, é fonte de minerais, vitaminas, fibras e gorduras saudáveis.

O amendoim é um grande aliado para a saúde, prevenindo doenças como: obesidade; diabetes; e até mesmo câncer, conforme mostra essa pesquisa da Esalq/USP. No entanto, é preciso ter cuidado com o seu consumo porque o amendoim é altamente calórico.

O amendoim é rico em: nutrientes e minerais; gorduras insaturadas, previne doenças cardiovasculares; ajuda a controlar o colesterol; ajuda na perda de peso; previne diabetes tipo 2; é coadjuvante na prevenção contra o câncer; promove a recuperação e desenvolvimento muscular; protege a saúde dos ossos; protege o sistema nervoso; tem ação antioxidante; previne anemia; diminui o risco de malformação do bebê na gestação e melhora o humor.