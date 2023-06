Marcha para Jesus ocupa ruas de SP

A 31ª edição da Marcha para Jesus está foi na quinta-feira, 8 – feriado de Corpus Chisti -, em São Paulo. A caminhada saiu da altura da estação de Metrô Luz, na manhã de hoje, e seguiu para a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, perto do Campo de Marte, na zona norte da cidade.

A caminhada conta com trios elétricos no trajeto e, no local em que ela se encerrou, está montada uma grande estrutura de palco que recebe nomes da música gospel nacional ao longo do dia. No total, são mais de 20 apresentações confirmadas. A marcha reúne igrejas cristãs e é aberta a toda a população.

A Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial do país desde setembro de 2009, quando a Lei Federal 12.025 foi sancionada.

Como começou

O evento chegou ao Brasil em 1993, quando foi realizada a primeira edição, que saiu da Avenida Paulista, desceu a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e chegou ao Vale do Anhangabaú para a concentração. A marcha já foi realizada também em países como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia, entre outros, segundo a organização.

Ainda de acordo com os organizadores, para a segurança dos participantes, o evento conta com tendas de atendimento emergencial nas laterais do palco, profissionais na área da saúde, bombeiros e ambulâncias espalhadas pelo trajeto.

Fonte: Agência Brasil