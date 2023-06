Junho o mês das festas juninas, guloseimas, decoração e fogueira

Muitas bandeirinhas, festas caipira e iguarias deliciosas são muito comuns nesse período de frio e danças típicas

As festas juninas são umas das comemorações mais tradicionais no Brasil e acontecem no país inteiro. Nessas ocasiões, é possível encontrar muitos pratos típicos, bebidas quentes, danças tradicionais, decorações coloridas, bandeirinhas, balões e fogueira.

É importante destacar que, embora sejam diferentes ao redor do país, todas as festas juninas têm algo em comum: a importância das comidas típicas. Alguns ingredientes ganham destaque nessa época do ano e são reinventados e incrementados nessas festas.

As festas juninas se originaram no hemisfério norte, onde povos celebravam o solstício de verão, quando o dia é mais longo e a noite mais curta, e pediam fartura para suas colheitas.

No Brasil, essa tradição foi trazida pelos portugueses. Chegando aqui, foram misturadas as tradições indígenas que também faziam celebrações nessa época do ano. Os dias são marcados pela reunião pratos típicos dos principais grãos e raízes colhidos nessa época do ano. As comidas típicas variam conforme a região, mas algumas estão presentes em quase todas elas. Entre os ingredientes comuns estão o milho e seus derivados (o curau, milho cozido, canjica, cuscuz, a pamonha e a polenta, o amendoim, a paçoca, pé de moleque, a mandioca e a batata-doce.

Além desses se destacam a mandioca, que está bastante presente nas festas juninas principalmente em forma de bolo e outros itens que foram acrescentados ao longo do tempo, como o coco, a pipoca, maçã do amor, batata-doce e cachorro-quente.

Bebidas: Como em julho é inverno no Brasil, as bebidas típicas de festa junina são, em sua maioria, quentes. Os destaques são para o vinho quente e o quentão, feito com cachaça e frutas.