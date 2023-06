Equipe Paralímpica de Caieiras conquista 11 medalhas

Determinação, vontade de vencer e seguir adiante são alguns dos objetivos do grupo que trouxe excelentes resultados

Fotos: Reprodução AIPMC

No mês de maio, os atletas do Centro de Referência Paralímpico de Caieiras superaram todas as expectativas do cenário esportivo paralímpico.

Sob a liderança inspiradora da professora Áide Angelica de Oliveira Nessi, o grupo ultrapassou barreiras e desafiou limites no Circuito Escolar Paralímpico, sediado no Centro de Treinamento Paralímpico.

Murilo Guimarães dos Santos, com uma performance impecável, conquistou a medalha de ouro nos 75 metros da categoria sub-14, enquanto Vinicius Fredigo Bispo desafiou as expectativas e garantiu a medalha de ouro nos 60 metros da categoria sub-10.

E não parou por aí! Nos 38° Jogos Abertos da Juventude, na cidade de São Bernardo do Campo, a equipe de revezamento 4×400 metros, conquistou a medalha de prata. Larissa Gomes Brandão de Souza também deixou sua marca, trazendo o bronze nos 100 metros rasos.

Na Conexão Paralímpica, um encontro épico entre os Centros de Referência das regiões Sul e Sudeste do país, eles escreveram uma nova história. Allysson Victor Pinheiro de Lima garntiu três medalhas de ouro nas provas de campo, enquanto John Brian Medeiros Batista deixou sua marca com duas medalhas de bronze e uma de ouro.

Essa equipe é muito mais do que medalhas, é um símbolo de esperança e superação mostrando que, com determinação e apoio adequado, é possível transformar obstáculos em oportunidades de sucesso.