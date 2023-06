Espaço Unimed recebe The Manhattans

Foto: Divulgação

No próximo dia 2 de julho o Espaço Unimed recebe em apresentação única os americanos do The Manhattans. Um dos mais importantes grupos vocais de R&B e Soul de todos os tempos chega à casa da zona oeste paulistana em tour de comemoração dos 60 anos de carreira.

Surgido em 1962 em Nova Jersey, The Manhattans é atualmente um trio formado por Gerald Alston, Troy Mays e David Tyson e interpretará os maiores sucessos do grupo que obteve muito sucesso, sobretudo nas décadas de 70 e 80.

Com uma discografia colossal se destacam, entre outros, os álbuns “That’s Much I Love You” (1975), “The Manhattans” (1976), “It Feels So Good” (1977), “After Midnight” (1980), “Black Tie” (1981), “Forever By Your Side” (1983) e “Too Hot To Stop It” (1985).

O último disco lançado pelo grupo foi “Men Cry Too”, de 2008. Difícil não se emocionar ao ouvir os rapazes, uma vez que a harmonia entre as vozes é algo que arrepia.

No set do trio não devem faltar “Shining Star”, “Forever By Your Side”, “We Never Danced to a Love Song”, “Lets Just Kiss and Say Goodbye” e “There’s No Me Without You”. Recomendo.

SERVIÇO

The Manhattans feat. Gerald Alston

Dia 2 de julho – 20h30

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Classificação: 14 anos

Inf: http://espacounimed.com.br/829-the-manhattans