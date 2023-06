Ney Faustini sagrou-se campeão

Foto: Humberto Da Silva Fotografia

Ney Faustini da CHEVROLET ABSOLUTA venceu mais uma prova em Interlagos, desta vez com protótipo ABS01 Chevrolet V8, na categoria Open Paulista, válida pelo Campeonato Paulista de

Automobilismo.

O protótipo ABS01 Chevrolet V8, desenvolvido pela ABSOLUTA RACING, departamento de competições da Chevrolet Absoluta, é equipado com um motor Chevrolet V8, com 596 cavalos de potência.

Faustini, um apaixonado pelo automobilismo, divide suas atividades como piloto e principalmente na administração do Grupo Absoluta, que tem também as Concessionárias Chevrolet Absoluta, inclusive com uma unidade em Caieiras e que atende toda a região, além de lojas em São Paulo e Baixada Santista.