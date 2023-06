The Sisters Of Mercy em São Paulo

Foto: Divulgação

No próximo dia 18 de junho os britânicos do Systers Of Mercy fazem apresentação única no Tokio Marine Hall, zona sul da capital paulista. Com mais de quarenta anos de estrada o SOM é um caso raro na música. Liderada pelo taciturno vocalista Andrew Eldritch a banda lançou apenas três discos, entre o meio dos anos 80 e começo dos 90, e mesmo sem material novo há mais de três décadas angaria fãs a cada dia.

Grupo icônico nos primórdios do pós-punk, gothic rock e dark wave têm na discografia os emblemáticos “First and Last and Always” (1985), “Floodland” (1987) e “Vision Thing” (1990). Os arranjos com guitarras soturnas e a voz cavernosa de Eldritch (baixo-barítono) são propulsores para temas sombrios e introspectivos, comuns nas letras da banda.

Além disso, os britânicos têm outra característica interessante. Foram os primeiros a usar a drum machine (complexo sistema de computadores e samples que fazem ritmos e batidas eletrônicas). No caso do Sisters tem até nome: Doktor Avalanche, que além de Eldritch, é o único integrante original da banda.

Atualmente completam o grupo os guitarristas Chis Catalyst e Ben Christo. Quem for ao TMH vai conferir grandes clássicos do rock gótico como “This Corrosion”, “Lucretia, My Reflection” e “More”.

SERVIÇO

The Sisters Of Mercy

Dia: 18 de junho – 20 horas

Tokio Marine Hall – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Ingressos: a partir de R$ 90,00

Classificação: 16 anos

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/the-sisters-of-mercy-2/