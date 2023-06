São Paulo em prosa, verso, música e amor

Foto: Divulgação

Espetáculo músico/teatral protagonizado por Regina Braga faz homenagem à cidade de São Paulo

A partir desta sexta-feira, 2 de junho, a Sala Bravos Multi, no Instituto Tomie Oktake, recebe a montagem “São Paulo”, reverenciando a maior metrópole brasileira e uma das maiores do mundo. Com 12 milhões de habitantes, mais de 1.500 Km2, PIB na casa dos U$ 600 bilhões e terceiro maior mercado consumidor da América Latina a capital paulista é uma potência econômica e cultural. Reverenciada em inúmeras canções, já foi retratada em filmes, romances e espetáculos teatrais.

Com direção de Isabel Teixeira, “São Paulo” traz histórias relatadas por Regina Braga e sua adoração pela cidade que a acolheu quando tinha dezoito anos.

Na capital paulista, Braga cursou artes cênicas e se formou na EAD, Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), tendo atuado em várias novelas como “Mulheres Apaixonadas”, “Por Amor” e “Ti-ti-ti”, da Globo, e peças teatrais, entre elas, “À Margem da Vida”, de Tennessee Williams.

O roteiro de “São Paulo” é da própria Regina Braga e começou a ser gestado há dez anos a partir da leitura do livro “A Capital da Solidão”, de Roberto Pompeu de Toledo.

“Com este livro, a minha relação com a cidade mudou, passou a ser mais amorosa, de afeto mesmo, buscando entender os lugares descritos no livro, como a forca que existia na Liberdade”, revela Regina.

A montagem destrincha e mostra a transformação da capital paulista ao longo de seus 469 anos e, por intermédio da extensa pesquisa, mostra a visão da atriz que se encantou pela cidade.

Segundo Isabel Teixeira, “a evidente paixão de Regina pela cidade de São Paulo é contagiante, conduz o fio narrativo e envolve completamente quem assiste ao espetáculo”.

No palco Regina organizou “tudo sobre uma ampla mesa, item central no processo de criação e que acabou sendo o principal elemento cenográfico na montagem, em volta da qual casos e lembranças são compartilhadas e ganham calor, cor e som, como acontece mesmo em uma acolhedora roda de samba, daquelas que adoramos num boteco ou no quintal de casa.”.

Regina é acompanhada pelos talentosos atores/músicos Xeina Barros (voz/percussão), Alfredo Castro (voz/percussão), Vitor Casagrande e Maik Oliveira (voz/cavaquinho/bandolim) e Guilherme Girardi (voz/violão) executando pérolas como “São Paulo, Chapadão da Glória” (Silas de Oliveira e Joaci Santana), “Samba Abstrato” (Paulo Vanzolini), “Viaduto de Santa Efigênia” (Adoniran Barbosa), “O Mundo” (André Abujamra), “No Sumaré” (Chico César), “Vira” (Renato Teixeira), “Persigo São Paulo” (Itamar Assumpção), entre outras.

“A Regina é uma artista muito completa: escreve, canta, produz, sempre muito viva e inquieta. Eu me reconheço nessa inquietação”, complementa Isabel Teixeira.

SERVIÇO

São Paulo, com Regina Braga

Sala Bravos Multi

Complexo Aché Cultural (Rua Coropés, 88 – Pinheiros, São Paulo – SP)

Curta temporada: de 02 a 25 de junho de 2023

Sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 18h.

Inteira R$ 50 (inteira) e R$25 (meia-entrada)

Horários da bilheteria: de terça a domingo, das 13h às 19h, ou até o início do último espetáculo.

Vendas online: https://bileto.sympla.com.br/event/83004

Duração: 90 minutos

Classificação: livre

Capacidade: 150 lugares

Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Recomenda-se o uso de máscara durante todo o espetáculo.

Estacionamento no Complexo Aché Cultural: R$ 20,00 (primeira hora) / R$ 12,00 (hora adicional)

Inf: https://instagram.com/saopauloteatro