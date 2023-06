Viação Caieiras renova contrato na Cidade dos Pinheirais

Viação Cidade de Caieiras foi declarada vencedora da licitação e ficará por mais 30 anos na prestando serviços de transporte público na Cidade dos Pinheirais.

Foi publicado em 31 de maio de 2023 no diário oficial – caderno municípios, à pagina 7.

A informação já era aguardada a tempos pelos usuários do transporte público de Caieiras, o resultado não gerou nenhuma surpresa, isso porque muitos acham que a empresa presta um excelente serviço. Outros achavam que era hora de mudar.

A empresa de transporte coletivo, vencedora do certame, já atua há 30 anos, ou mais na região.

A Concorrência Pública foi marcada com o número 004/2023 e a COMUL expediu a seguinte nota:

“A COMUL faz saber a todos interessados que com referência à Concorrência de Preços nº 004/2023, a proposta apresentada atendeu na íntegra as exigências do Edital, foi então elaborada a planilha de cálculos para apurar o maior percentual na combinação do maior valor da outorga e menor valor da tarifa de remuneração, nos termos do Item 14.11 do Edital, sendo aferido, pela COMUL, o resultado final, ou seja: Pi (percentual de vantagens combinadas da licitante) foi de 0,36, e estando de acordo a proposta comercial as normas exigidas no Edital da Concorrência 004/2023, foi declarada VENCEDORA deste certame licitatório, em primeiro lugar, pelos critérios exigidos, a licitante VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS, nos termos da Ata de Julgamento da Proposta.

Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso.

Caieiras, 30 de maio de 2023

Monica Corradini Nunes

Presidente da COMUL”

Até o momento não se tem outras notícias sobre o contrato e nem os valores de como será a mudança proposta nas “Audiências Públicas” realizadas pela Prefeitura e Câmara Municipal.

Procurada pela imprensa, a prefeitura se limitou a responder que só irá se manifestar após decorrido o prazo legal para recurso.

Quem quiser ver a publicação no Diário Oficial, basta seguir o link:

http://www.imprensaoficial.com.br/DO/Busca