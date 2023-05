Medicina natural: Mastruz, poder e atenção

Foto: Reprodução

O mastruz, mentruz ou erva-de-santa-maria – como são chamadas as folhas da espécie Chenopodium ambrosioides – é uma erva voltada para o tratamento de verminoses, reumatismo, doenças respiratórias (sinusite e bronquite), inflamação da garganta e parasitoses (como a sarna e a pediculose). Também é usada para auxiliar na função digestiva, e até mesmo como inseticida.

Benefícios do mastruz são vários. Dentre eles antiparasitário porque possui um princípio ativo em suas folhas chamado ascaridol. Tem efeito hipotensivo. Pode auxiliar na redução reduzir da pressão arterial se consumido da forma correta. Outros possíveis benefícios do mastruz ainda precisam de mais estudos para serem comprovados.

Alguns incluem: ansiolíticos nos ajudam a relaxar e acalmar, aliviando os sintomas de ansiedade e tensão; antipirético: antipiréticos ou antitérmicos que combatem a febre; anti-inflamatório que têm a ação de diminuir os efeitos inflamatórios; antimicrobiano e cicatrizante.

Ainda assim, o consumo de mastruz deve ser consciente e moderado. Isso porque, em grandes quantidades, a erva pode trazer efeitos adversos para a gestação: não é recomendável que gestantes consumam mastruz e por causa da toxicidade: em caso de intoxicação pelo consumo excessivo de mastruz, há o aparecimento de sintomas como náuseas, vômitos, convulsões etc.

Gestantes, lactantes, crianças com menos de 3 anos, pessoas com condições de saúde, como doenças no fígado, rins ou auditivas devem evitar o consumo de mastruz. Em qualquer caso, antes de fazer o consumo deve-se procurar um médico para que ele faça a indicação correta da dose a ser consumida.