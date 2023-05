Luto: Lenda musical Tina Turner, morre aos 83 anos de idade

Foto: Divulgação

A ‘Rainha do rock and roll’ Conhecida por seu pioneirismo e hits inesquecíveis, deixou sua marca em diversos universos musicais

Tina Turner, morreu aos 83 anos de idade. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora ao portal SkyNews e já repercutiu em diversos sites internacionais. Ela foi uma cantora, dançarina, e atriz suíça nascida nos Estados Unidos.

Amplamente referida como a Rainha do Rock and roll ,ela ganhou destaque como vocalista da Ike & Tina Turner Revue antes de lançar uma carreira de sucesso como artista solo. Turner renunciou à cidadania americana em 2013. Ao jornal britânico Daily Mail, representantes da cantora confirmaram que o falecimento foi devido a causas naturais.

Apesar da artista ter contado em sua biografia My Love Story, de 2018, que já havia lidado com diversas doenças complicadas como câncer do intestino, hipertensão e insuficiência renal, tendo inclusive passado por um transplante de rim em 2017 após considerar o suicídio assistido.