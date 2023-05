Editorial: Fim de jogo para o racismo

Foto: Internet

Por: Celina Peres

O racismo é uma forma de identificar coisas, fatos e situações que se baseiam na cor da pele, origem étnica ou características físicas de uma pessoa como base de manifestações, normalmente negativas. É modelo de preconceito que nega a igualdade entre indivíduos de diferentes raças e perpetua estereótipos ruins. Infelizmente, o racismo é um problema persistente em várias áreas da sociedade, incluindo o mundo do futebol.

Ultimamente, os campos tem sido palco de vários casos de racismo ao longo dos anos. Jogadores de diferentes origens étnicas e raças têm sido alvo de

ofensas raciais, tanto por parte dos torcedores como por outros jogadores que variam desde insultos verbais até gestos racistas, cantos discriminatórios e até mesmo agressões físicas.

Um dos casos mais recentes que envolveu o jogador de futebol Vinícius Jr. durante uma partida do Campeonato Espanhol. Enquanto o jogador estava em campo representando o Real Madrid, ele foi alvo de ofensas raciais por parte de alguns torcedores do clube rival por causa de sua ascendência brasileira e sua cor de pele.

O incidente gerou grande repercussão. Parceiros de camisa, fãs e autoridades do esporte condenaram fortemente as ofensas raciais dirigidas ao atleta e pediram ações mais enérgicas para combater o racismo nos estádios.

As instituições esportivas, como a FIFA e a UEFA, têm implementado medidas para tentar combater, por meio de campanhas de conscientização, a educação e a diversidade no esporte. Vale lembrar que a discriminação racial não pode ser eliminada apenas com a implementação de medidas institucionais; requer uma mudança de mentalidade e atitudes tanto dos indivíduos quanto da sociedade como um todo.

Os jogadores de futebol, como Vinícius Jr., muitas vezes se tornam alvos devido à sua visibilidade e sucesso no esporte. Esses episódios lamentáveis servem como uma

prova de que o racismo persiste em nossa sociedade e que a luta pela igualdade racial deve continuar.

É fundamental promover o respeito, a inclusão e a diversidade em todos os aspectos não apenas no futebol, mas no dia a dia, para que todos possam desfrutar da vida cotidiana e do esporte de forma justa e igualitária, independentemente de sua raça ou origem étnica.